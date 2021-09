Ruskea keskiruumis, vaaleat kyljet, takaruumiissa selvät poikkiraidat. Näiden ja muutamien muiden tuntomerkkien vertaamisen tuloksena oululainen Susanne Greus päätyi määrittämään elokuun alussa Iissä havaitsemansa kimalaisen kaakonkimalaiseksi.

Havainto oli merkittävä, sillä laji on tavattu Suomessa ensimmäisen kerran Pyhtäällä vuonna 2000 ja se on levinnyt etenkin 2010-luvulla Kaakkois-Suomesta sekä pohjoiseen että länteen. Ii on nyt lajin pohjoisin tiedetty esiintymispaikka.