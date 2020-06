K-ryhmän kaupat työllistävät tänäkin kesänä tuhansia kesätyöntekijöitä. Kuva: Kerkko Konola

K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Visa Myllyntauksen mukaan kesätyöntekijöitä palkataan tänä vuonna hieman normaalia myöhemmin ja useissa kaupoissa paikkoja on tullut hakuun vasta kesän alussa.

– Jos omaa kesätyöpaikkaa ei vielä ole löytynyt, peli ei siis vielä ole menetetty. Kesätöitä kannattaa tänä vuonna hakea vielä heinäkuussakin, kertoo Myllyntaus.

K-ryhmä on yksi Suomen suurimmista kesätyöllistäjistä. K-ryhmä on tarjonnut vuosittain noin 5000 kesätyöpaikkaa, mutta tänä kesänä paikkojen määrän arvioiminen on tavallista hankalampaa. Tänä vuonna päätökset tehdään nopeammalla syklillä ja aikaisempaa myöhemmin.

–Tehokkain tapa saada kesätyö on ottaa yhteys oman alueen K-kauppiaaseen, Myllyntaus sanoo.

K-ryhmä ja Suomen 4H-liitto jatkavat ja laajentavat tänä vuonna yhteistyötään nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitojen parantamiseksi.

Tämän vuoden tavoitteena on kouluttaa yhdessä K-kauppiaiden kanssa yhteensä 2000 nuorta työelämän pelisääntöihin. Samalla K-kauppiaat tutustuvat alueen yhdeksäsluokkalaisiin. Kiinnostuneilla on mahdollisuus hakeutua kesätöihin K-ryhmän kauppoihin.

9. luokan päättäville nuorille suunnattu koulutus on osa 4H:n Ysit töihin -hanketta, joka jatkuu tänä vuonna 43 kunnassa. Ysit töihin -mallissa tavoitteena on mahdollistaa kahden viikon kesätyökokemus jokaiselle 9. luokan päättävälle nuorelle.