Helsinki

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on luonut ensimmäiset toimintaohjeet tekoälyn käytölle opintotehtävissä.

Linjaus on salliva, koska opiskelijat halutaan opastaa hyödyntämään kehittyvää teknologiaa oikein ja vastuullisesti, kerrotaan yliopiston tiedotteessa. Tekoälyn käyttöä ei yritetä kieltää tai jyrkästi rajoittaa opiskelussa.

ChatGPT-tekoäly vastaili Kalevan testissä Oulu-aiheisiin kysymyksiin. Kuva: Pekka Peura

Yliopiston koulutuksesta vastaava varadekaani Vilma Luoma-aho sanoo yliopiston tiedotteessa, että tekoälysovelluksilla on jo nyt monia hyödyllisiä ja opiskelijaa auttavia käyttötapoja.

– Haluamme rajoittamisen sijaan opastaa opiskelijoita mahdollisuuksien äärelle.

Yliopiston mukaan tekoälysovellukset ovat kaikkien saatavilla ja niitä on myös helppo käyttää. Joissakin oppilaitoksissa on tiedotteen mukaan päädytty myös päinvastaisiin linjauksiin. Tiedotteessa todetaan, että tekoälyn käyttämistä on mahdotonta valvoa ja todentaa.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ohjeistuksen mukaan opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan ja pelisääntöjen noudattamisesta. Opettajien puolestaan täytyy antaa sellaisia tehtäviä, että niitä ei käytännössä voi läpäistä pelkästään tekoälyn tuottamalla tekstillä.

– Koska kyse on uudesta asiasta, joudumme varmasti päivittämään ja täsmentämään linjaustamme. Halusimme kuitenkin antaa jotain ohjeistusta mahdollisimman nopeasti, jotta jokaisen opettajan ja opiskelijan ei tarvitse itse pohtia asiaa ja sen merkitystä puhtaalta pöydältä, Luoma-aho toteaa tiedotteessa.