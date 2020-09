Jyväskylä

Kiimingin Urheilijoiden kasvatti Siri Eskola edustaa Kirittäriä. Kuva: Matti Räty

Naisten pesäpallovaltikka pysyi tiukasti Jyväskylässä, kun Kirittäret rökitti kolmannessa ja ratkaisevassa finaalissa tamperelaisen Manse PP:n. Kolmannen perättäisen SM-kullan voittanut Kirittäret vei molemmat jaksot juoksuin 4–0.

Fysiikka joutui koville, kun torstaisen Aila-myrskyn takia kolme finaalia pelattiin peräkkäisinä päivänä. Se ei Kirittärien menoa haitannut sunnuntain ratkaisevassa ottelussa.

– Olimme ulkopelissä todella vahvoja. Vaikka edellisestä pelistä oli vain vajaa vuorokausi aikaa, niin ehdimme käydä tietyt olennaiset asiat läpi. Siinä me onnistuimme todella hyvin, Kirittärien pelinjohtaja Jussi .Nalle. Viljanen totesi.

– Valmennustiimi onnistui hienosti. Välillä tuntui kauden aikana, että keräsimmekö jo välillä liikaakin tilastodataa, mitä analysoitiin. Väitän, että meillä ainakin oli sitä dataa eniten.

Ratkaiseva finaali alkoi Venla Karttusen komealla kunnarilla. Kirittäret karkasi heti kahden juoksun karkumatkalle ja sai isosti energiaa pistää ottelusarjan pakettiin suoraan kolmessa ottelussa.

– Vähän sitä oli katsottu, mutta ei ikinä ole edes treeneissä kokeiltu. Nyt se kuitenkin upposi, Karttunen hehkutti.

– On kyllä aika huikeat fiilikset. Kolmas mestaruus putkeen, mutta tuntuu, että ei tätä tarpeeksi usein pääse silti kokemaan. Meillä pysyi pää kylmänä ihan koko ajan. Olimme ratkaisupaikoissa tarpeeksi kovia, Karttunen jatkoi.

Viljaselle mestaruus neljällä eri vuosikymmenellä

Pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana palkittiin mestarijoukkueen kärkietenijä ja koppari Ella Korpela. Ratkaisevassa finaalissa Korpela toi kaksi juoksua.

– Ei voisi olla yhtään paremmat fiilikset. Aika makea meininki. Meidän ulkopeli oli tosi hyvää. Ei annettu juuri tilanteita kaverille. Myös oma sisäpeli rullasi ihan mukavasti, Korpela summasi.

Suomen mestaruus oli Kirittärien kokeneeseen kaartiin kuuluneelle Emma Körkölle jo uran neljäs.

– Vaikea mestaruuksia on järjestykseen laittaa. Jokainen on omalla tavallaan hieno. Joukkue ja matka mestaruuteen on aina omanlaisensa, Körkkö totesi.

Mestaruusresepti oli Körkön mukaan perinteinen.

– Me kasvoimme kauden mittaan mestareiksi. Ei se aina alkukaudesta varsinkaan mitään hohdokasta tekemistä ollut. Teimme asioita tosi huolellisesti ja kehitimme koko ajan peliä.

Pelinjohtaja Viljanen on puolestaan juhlinut SM-kultaa jo neljällä eri vuosikymmenellä.

– Siitä kyllä syntyy ajatus, että olen jo aika vanha. Toki se tuntuu mukavalta. Tietyllä tavalla pitää olla ylpeä myös itsestä. Jotain olen tehnyt oikein ja pystynyt uusiutumaan. Aika pitkään olen tosiaan ollut hommassa mukana, Viljanen sanoi.

Sunnuntain ratkaisufinaalissa kentän hahmoihin kuului lyöjäjokeri Siri Eskola neljällä kotiutuksella. Körkkö kotiutti Karttusen tavoin kahdesti.