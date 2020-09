Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry tyrmää Oulun kaupungin suunnitelmat ulkoistaa koulusihteerien työ Monetralle. Oulun kaupunginhallitus on esittänyt asiaa kaupunginvaltuustolle ensi maanantaina 28. syyskuuta pidettävän kokouksen esityslistassa.

Jyty vetoaa siihen, että koulusihteerit ovat itse useaan otteeseen vastustaneet siirtoa ja pitäneet sitä järjettömänä. Liitto ihmetteleekin kannanotossaan, miksei koulusihteerien ja opetushenkilöstön mielipidettä kuunnella asiassa.

Koulusihteerien ulkoistaminen on ollut esillä aiemminkin ja asiasta on kiistelty jo kahden vuoden ajan. Kaleva on kertonut ulkoistussuunnitelmista muun muassa lokakuussa 2019 ja helmikuussa 2018.

– Ei ole mitään syytä erottaa samanlaista työtä tekeviä ja samoissa työtiloissa toimivia työntekijöitä eri organisaatioihin, kuten koulusihteerien tapauksessa, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki toteaa tiedotteessa.

Pihlajamäen mukaan ulkoistamisessa suurena uhkana on se, että nyt joustavasti arjessa tehtävä työ muuttuisi Monetralla lisätyöksi ja maksulliseksi. .

Jytyn mukaan koulusihteerit olisivat valmiita tehostamaan työtään ja ottamaan käyttöön esimerkiksi mallin, jossa keskittäminen on tehty omaan hallintoon. Näin Jytyn mukaan koulusihteereiden työtä voitaisiin kehittää myös sisäisesti.