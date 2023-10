"Saksa, meillä on ongelma!" Näin otsikoi saksalainen Bild-lehti sunnuntaina.

Lehden näkemys liittyy maassa koettuihin tapahtumiin lokakuun 7. päivän jälkeen. Tuon päivän aamuna terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Gazasta Israelin alueelle, teurasti siellä noin puolitoista tuhatta ihmistä ja otti parisataa pankkivankia.

Terrori-isku sytytti liekkeihin Hamasin ja Israelin välisen sodan, joka on viime päivinä kiihtynyt. Siviiliuhreja Gazassa on ehkä jo useita tuhansia.

Israelin toimet ovat odotetusti raivostuttaneet muslimeja, myös Saksassa. Lehden mainitsema ongelma on maan jakautuminen ja nouseva juutalaisvastaisuus eli antisemitismi. Sanalla on Saksassa kammottava kaiku.

Kuvat Hamasin kaappaamista israelilaisista ovat kokeneet kovia viime päivinä Berliinissä. Kuva: CLEMENS BILAN

"Ensimmäistä kertaa ymmärrän, mitä on olla juutalainen".

Tämä otsikko on saksalaisesta Der Spiegel -lehdestä. Artikkeli kertoo Berliinissä asuvien juutalaisten tunnelmista.

Berliinin muurin murtumisen jälkeen Saksan pääkaupunki oli houkutteleva asuinpaikka myös juutalaisille, joita alkoi muuttaa sinne Israelistakin. Tämä syksy on horjuttanut monen heistä turvallisuudentunnetta.

Kun Israelin valtio hyökkää tai jyrkentää palestiinalaisten kohtelua, juutalaiset saavat kantaa taakkaa, poliittisiin näkemyksiinsä katsomatta.

Venäjän Kaukasian muslimienemmistöisessä Dagestanissa raivostunut väkijoukko tunkeutui viikonloppuna lentokentälle etsimään käsiinsä juutalaisia, kun kentälle on laskeutunut kone Israelista.

Pariisissa on Politico-lehden mukaan koettu viimeisen kolmen viikon aikana enemmän antisemitistisiä välikohtauksia kuin koko viime vuonna yhteensä. Seiniin on ilmestynyt juutalaisvastaisia graffiteja, juutalaisia on uhattu fyysisesti ja joidenkin kimppuun on hyökätty.

Helsingissä juutalainen seurakunta sulki varotoimena vierailijoilta ovensa aiemmin tässä kuussa. Seurakuntaan on muun muassa kohdistettu uhkausviestejä.

Pahimmalta tilanne näyttää Saksassa. Maassa on noin 5,5 miljoonaa muslimia, ja joukkoon mahtuu myös ääriajattelijoita. Lokakuun 7. päivänä, kun Hamas oli varhain aamulla tehnyt verisen hyökkäyksensä israelilaissiviilien kimppuun, Berliinin Sonnenallee-kadulla riemuitseva ihmisryhmä jakoi ohikulkijoille ilmaiseksi makeita baklava-leivoksia.

Viime päivien mielenosoituksessa on huudettu myös Israelin olemassaolon oikeutuksen kiistäviä iskulauseita.





Israelin valtio ei ole aivan syytön siihen, että juutalaisia taas uhkaillaan. Maan nykyisessä hallituksessa on ministereitä, joiden mukaan palestiinalaisten kanssa ei edes pidä yrittää hakea kompromisseja. Ja sen mukaan on politiikkaa tehty, enemmän kuin mitä maan itsepuolustus vaatisi.

Väkivallan ja juutalaisvastaisuuden siemeniä on kylvetty taas vuosikymmeniksi eteenpäin. Piilossa lymynnyt antisemitismi uhkaa levitä Euroopassa uudelleen. Sitä on mahdotonta sallia.