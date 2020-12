Oikaisuissa kerrotaan virheellisen tiedon julkaisuajankohta ja -paikka, samoin virheellinen tieto sekä miten asia todellisuuessa on.

Vähättelemättä, kiertelemättä, kaartelematta ja peittelemättä – näin korjaa oman virheensä ammattimaisesti työskentelevä journalisti nykyään.

Periaatteet ja käytännöt virheiden tai väärien tietojen avoimesta ja pikaisesta oikaisusta pyrkivät takaamaan sen, että kansalaiset voivat luottaa uutis- ja ajankohtaisjournalismin välittämiin tietoihin.

Kalevan toimitus linjasi oikaisujensa käytäntöjä viimeksi joulukuussa 2014, jolloin silloinen päätoimittaja Kyösti Karvonen halusi parantaa oikaisujen avoimuutta ja samalla niiden näkyvyyttä. Siitä lähtien oikaisut on julkaistu paperilehdessä sekä verkkolehdessä Kaleva oikaisee -otsikon alla.

Oikaisukäytäntö perustuu sananvapauslakiin sekä alan eettiseen säännöstöön eli Journalistin ohjeisiin.

"Olennainen asiavirhe korjataan viipymättä niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön", sanotaan Journalistin ohjeiden 20. pykälässä (katso tarkemmin Julkisen sanan neuvoston JSN:n sivuilta www.jsn.fi).

Sananvapauslain Oikaisuoikeus-pykälässä mainitaan, että yleisöllä on oikeus vaatia julkaisulta oikaisua, jos se on julkaissut virheellisen tiedon.

Oikaisuoikeus rajataan painokkaasti vain sellaiseen tietoon, joka voidaan kiistatta arvioida virheelliseksi ja merkittäväksi. Samalla toimituksen tulee kyetä selvittämään tiedon oikea sisältö.

Uutisiin voi sisältyä lähteiden esittämiä tulkintoja. Eriävistä näkemyksistään voi kertoa puheenvuorolla tai kannanotolla, joita Kalevassa julkaistaan pääsääntöisesti Lukijalta-sivuilla.

Oikaisuissa ei puututa tulkintoihin tai mielipiteisiin. Oikaisu ei ole "anteeksipyyntö", "korjaus", "täsmennys" tai "tarkennus".

Verkkojulkaisuissa uutisten vähäisempiä virheitä korjataan reaaliajassa. Virheellinen tieto päivittyy silloin heti oikeaan muotoon. Korjauksesta mainitaan jutun lopussa se, mitä on korjattu ja milloin. Merkittävistä asiavirheistä tehdään oikaisu, josta on linkki juttuun ja jutusta on linkki oikaisuun.

Journalistin nykypäivän elämänohjeista yksi kuuluu näin: "Oikaisu aika-ajoin ja sopivin välein pitää toimittajan suoraselkäisenä."