Uutiskuva tallentaa ajankohtaisen tapahtuman, jossa usein myös tunteet näkyvät. Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi muiden mukana riemuitsi Oulun valinnasta 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Kalevan linja tulee esille pääkirjoituksissa. Menneellä viikolla (torstaina 3.6.) lehti määritteli Oulun valinnan kulttuuripääkaupungiksi toivotuksi. Pääkirjoituksessa myös arvioitiin, että tittelin ansiosta myönteisyys voisi nyt ottaa niskalenkin kielteisestä ilmapiiristä, taaksepäin katselusta ja rohkeuden puutteesta.

Pääkirjoitus on mielipiteellisestä journalistisesta sisällöstä se osa, jossa Kaleva lehtenä voi asettua jonkin asian puolelle. Pääkirjoitus-sivulla yhteystietojen alussa todetaan, että Kaleva on "sitoutumaton Pohjois-Suomen äänenkannattaja". Lehti on poliittisesti tai muutenkin sitoutumaton, mutta Pohjois-Suomen etuja se lupaa ajaa ja tuoda esiin.