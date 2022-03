Ihmiset pakenevat sotaa Ukrainasta. Pieni lapsi ja nainen tulivat 50 muun pakolaisen ryhmässä keskiviikkona 9. maaliskuuta linja-autolla Genovaan Italiaan. Kuva: EPA/Luca Zennaro

Amerikkalainen The Washington Post -sanomalehti julkaisi kuvan kuolleista, Venäjän hyökkäystä pakoon pyrkineistä siviileistä Ukrainassa. Kuvassa äiti ja kaksi lasta makaa menehtyneinä jalkakäytävällä. Uhrien vieressä näkyy kaatuneita matkalaukkuja, kissakuljetushäkki on jäänyt pystyyn. Sotilas on polvistunut maassa retkottavan, ilmeisesti elossa olevan miehen äärelle ja yrittää auttaa tätä.

Samanlainen kuva julkaistiin myös Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa tiistaina 8. maaliskuuta.