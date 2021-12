Kalkkaro-sarjakuvaa julkaistiin Kalevassa ja se oli yksi juonellisista sarjakuvista. Sarjakuvia vaihdetaan aika ajoin ja nyt poistettiin Kalkkaro.

Painetun Kalevan rakenteen muutos kaksiosaisesta lehdestä yksiosaiseksi toi palauteryöpyn lehden toimitukseen. Muutosten jälkeen näin käy aina, mikä osoittaa, että sanomalehti ja sen luku- ja käyttötottumukset ovat lukijoille tärkeitä. Omat vakiintuneet tavat lukijoiden keskuudessa vaihtelevat paljon.

Paperinen lehti on ilmestynyt torstaista 9. joulukuuta alkaen maanantaista perjantaihin yksiosaisena. Lauantaisin ja sunnuntaisin painettu Kaleva on edelleen kahdessa osassa. Viikonlopun lehtiin lisätään luettavaa, sillä viikonloppuisin ihmisillä on enemmän aikaa syventyä juttuihin kuin kiireisinä arkiaamuina.