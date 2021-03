Puoluejohtajat kohtasivat opettajien ammattijärjestön OAJ:n koulutuskeskustelussa Helsingissä tammikuun lopussa. Toimittajat pyrkivät päästämään puolueet tasapuolisesti ääneen. Kuva: Mauri Ratilainen

Monipuoluejärjestelmän toimivuuteen demokratiassa kuuluu, että journalismi käsittelee puolueita tasapuolisesti. Uutisoinnin tulee myös perustua tosiasioihin.

Politiikasta kirjoittavan toimittajan on hyvä mennä lähelle päätöksentekoa ja tuntea lähteensä, mutta juttujen rakennusvaiheessa aiheita on tarkasteltava etäisyydeltä, josta pystyy kirjoittamaan tasapuolisesti. Lukijan, katsojan ja kuulijan on kyettävä helposti erottamaan, mikä jutussa on kiistämätöntä faktaa, mikä mielipidettä ja mikä tunteenilmaisua.