Horkka palveli koiranohjaaja Sauli Ylikuljun kanssa Oulun poliisilaitoksella kymmenen vuoden ajan. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun poliisin legendaarinen poliisikoira Horkka jäi eläkkeelle viime vuonna. Horkka ehti kymmenen vuoden työurallaan löytää huumekätköjä, väistellä luoteja ja pelastaa ihmishengen.

Kerran Horkka vainusi apteekkiryöstäjät. Toisella kerralla se löysi metsään eksyneet hillastajat seurattuaan vanhaa jälkeä seitsemän tunnin ajan. Televisiosta tuttukin se on, sillä Horkan toimintaa on seurattu Nelosen Poliisit-sarjassa.

Jälkeen jääneet saappaat olivat siis suuret.

Horkan manttelinperijä on kuitenkin löytynyt: Suhteellisen Pupujussi, kutsumanimeltään pelkkä Jussi.

Oulun poliisilaitos kertoo Facebookissa, että kadonneiden kaverina ja pahisten painajaisena työskentelevä Jussi on käynyt suorittamassa Hämeenlinnan Poliisikoiralaitoksella huume-etsinnän tasontarkastukseen.

Oulun poliisilaitoksen poliisikoira Jussi on Horkan manttelinperijä. Kuva: Oulun poliisilaitos / Facebook

– Se tarkoittaa sitä, että nyt Jussi on täysverinen poliisin partiokoira. Koulutus kestää yleensä noin 2,5 vuotta, poliisi kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Suomen poliisilla on noin 260 koiraa, jotka ovat 240 koiranohjaajan hallussa. Poliisikoirat asuvat ohjaajiensa kotona perheenjäseninä ja käyvät ohjaajansa kanssa yhdessä töissä.

Heti pentuvaiheessa aloitettuun koulutukseen sisältyy esine-etsintää maastossa ja rikospaikoilla, jäljestystä, henkilöetsintää sekä suojelu- ja voimankäyttöharjoituksia eri ympäristöissä.

Poliisi kertoo, että koulutuksessa tehdään paljon tunnetila- ja mielikuvaharjoituksia, jotta koirille muodostuisi ratkaisumalleja oikeita työtehtäviä varten.

– Näiden partiolajien lisäksi koirille opetetaan yksi erikoisetsinnän osa-alueista. Jussilla se on huumeiden etsintä. Niitä etsitään ajoneuvoista, varastoalueilta, asunnoista ja maastosta. Erilaisia huumeenhajuja on toistakymmentä. Koiran nenä on uskomaton.

Poliisi kehuu vuolaasti Jussia Facebookissa.

– Horkan manttelinperijänä Jussi on onnistunut mainiosti!

Nähtäväksi jää, kestääkö Jussin työura yhtä pitkään kuin poikkeuksellisesti peräti kymmenen vuotta poliisissa urakoineella Horkalla.

