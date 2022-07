Kiimingin pikkujätiksi kruunattu Jussi Varpenius oli ikinuori kesäkuun 20. päivään saakka. – 85-vuotias on vanha, yhdeksänkymppinen vanhus, mies vitsailee treenatessaan. Kuva: Tiina Wallin

Kiiminkiläinen Juhani Varpenius, tutummin Jussi, avaa toimittajalle ja kuvaajalle kuntosali Come on Fit Clubin oven aamukahdeksalta. Hän itse on ollut tapansa mukaan paikalla jo kymmentä vaille aamutreeniään varten.

Kesäkuun 20. päivänä 85 vuotta täyttänyt Varpenius on eläkeikänsä aikana tullut monelle tutuksi järjettömien painonnostotuloksiensa vuoksi. Leikekirjasta löytyy kymmenittäin valokuvia miehen ennätysnostoista, jotka yltävät moniin satoihin kiloihin.