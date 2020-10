Oulu

– Kyllähän Jussi tämän on ansainnut, yli-intendentti Marko Mutanen Oulun yliopistosta kuvaa hiljattain 75 vuotta täyttäneelle Juhani Itämiehelle osoitettua lahjaa.

Lahja on nykyisin suosittu aineeton lahja, mutta varsin erikoinen sellainen. Mutanen on kollegoineen kuvannut tieteelle uuden perhoslajin, joka on nimetty Itämiehen mukaan.