Kärppiin Jokinen siirtyi jo juniori-ikäisenä vuonna 1998. Tuolloin kalajokinen hyökkääjälupaus oli 15-vuotias. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Toukokuussa pitkän linjan kärppähyökkääjä Jussi Jokinen, 38, ilmoitti lopettavansa jääkiekkouransa.

Uransa aikana Jokinen on järjestänyt kasvattajaseuransa JHT Kalajoen kanssa hyväntekeväisyystapahtuman jo yhdeksän kertaa. Tapahtumien tuotoilla on autettu paikallisten lasten urheilu- ja liikuntaharrastuksia satojentuhansien eurojen edestä.

Tänä vuonna elokuun 21. päivä Kalajoella järjestetään viimeinen eli kymmenes Jussi Jokinen All Stars --tapahtuma Jussin jäähyväisottelun merkeissä, tiedottaa Jussi Jokinen All Stars -toimikunta.

Tiedotteen mukaan hyväntekeväisyys on isossa roolissa viimeisessä Jussin nimellä kulkevassa All Stars -tapahtumassa, joka toteutetaan yhdessä hyväntekeväisyystapahtumista tutun Pietarinkadun Oilersin kanssa.

– On ollut ilo tehdä kotiseudulla hyväntekeväisyystapahtumia lasten ja nuorten hyväksi. Hienoa että Pietarinkadun Oilers otti haasteen vastaan, ja lähti tähän kymmenenteen tapahtumaan mukaan, ja tuo omalta osaltaan mukaan lisää jääkiekkoammattilaisia ja suomalaisia kiekkolegendoja. Oilers tuo tapahtuman hyväntekeväisyyteen merkittävää lisäarvoa, Jokinen toteaa tiedotteessa.

Kärppien pääsarjajoukkueeseen Jokinen nousi 2000-luvun alussa. Neljän kauden jälkeen Jokinen siirtyi NHL:ään, jossa hän pelasi mittavan uran. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Pietarinkadun Oilers on tehnyt jääkiekon ympärillä hyväntekeväisyyttä jo 30 vuotta. Oilersissa on seurattu ilolla myös Jussin panosta hyväntekeväisyyteen useina vuosina, joten olemme hyvin kiitollisia siitä, että meillä on mahdollisuus olla mukana Jussin jäähyväisottelussa, ja olla toteuttamassa osaltamme Kalajoelle hienoa hyväntekeväisyystapahtumaa, toteaa Pietarinkadun Oilersin asiamies Janne Kiema tiedotteessa.

– Kalajoella on tapahtuman järjestämisestä hyvät perinteet, joihin omalta osalta tuomme vielä hieman pientä extraa. Uskallan luvata, että elokuun tapahtuma tulee olemaan aiempia vuosia värikkäämpi, joten tätä ei kannata jättää väliin, hän jatkaa.