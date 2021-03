Jussi Halmetoja oli Ruotsin ilmavoimien palveluksessa yhteensä 24 vuotta. Tällä hetkellä oululaislähtöinen mies toimii Saabin operatiivisena asiantuntijana. Kuva: Saab

Aktiivinen poika sai viettää lapsuuttaan otollisissa maisemissa.

Molemmat isovanhemmat asuivat Tuirassa, aivan Oulujoen kupeessa. Uintitaitoa ei vielä ollut, mutta joki houkutti pienen pojan pauloihinsa kerta toisensa jälkeen.

Jussi kahlasi ja kalasti. Jälkimmäistä tosin hieman huonommalla menestyksellä, sillä isommat vonkaleet eivät napanneet Jussin syöttiin.

Eräänä päivänä kesällä 1980 pojan elämä muuttui radikaalisti. Kalastusvehkeet ja uimahousut pakattiin Etelä-Ruotsiin ja Olofströmiin suunnanneeseen muuttokuormaan.

Kahlaaminen Oulujoessa oli Jussi Halmetojan mielipuuhaa lapsena. Kuva: Jussi Halmetojan kotialbumi

Kuusivuotias Jussi Halmetoja aloitti elämänsä seikkailun.

Olofström oli suomalaisten suosiossa. Kaupungissa sijaitsi Volvon tehdas, joten työpaikkoja oli riittämiin.

Perhe valitsi Olofströmin, koska Jussin äiti ja isäpuoli olivat juuri valmistuneet opettajiksi. Vastavalmistuneet päättivät tarttua länsinaapurista esitettyyn tarjoukseen.

– Muutto sujui ihan luonnollisesti. En muista, että se olisi ollut mitenkään negatiivinen asia pienelle pojalle. Oli jännittävää lähteä uuteen ympäristöön, Jussi Halmetoja, nyt 46, kertoo.

Halmetoja pääsi kiinni arkirutiineihin nopeasti. Koulunkäynti hoitui ensimmäiset kuusi vuotta suomeksi, mutta sen jälkeen meno oli sataprosenttisesti ruotsalaista.

Kavereita tuli liukuhihnalta liikuntaharrastusten ansiosta.

Myös ruotsin kielitaito karttui nopeasti.

– Asuimme ensimmäiset pari vuotta koulun lähellä, jonka jälkeen muutimme hieman kauemmas pieneen kylään. Siellä asui pelkästään ruotsinkielistä porukkaa.

Halmetojat asuivat Olofströmissä yhdeksän vuotta, jonka jälkeen muuttokuorma pakattiin uudelleen. Suuntana oli Vaasan korkeudella sijaitseva Örnsköldsvik.

Halmetoja ehti käydä lukiota ensimmäisen vuoden, kunnes vanhemmat päättivät, että nyt on aika palata kotimaahan.

Poika kuitenkin halusi jäädä. Tavarat tosin pakattiin taas, tällä kertaa suuntana oli Haaparanta.

– Muutin Haaparannalle, koska Suomi oli ihan vieressä. Mummi ja ukki asuivat Oulussa Myllyojalla, joten kävin heidän luonaan varmaan melkein joka toinen viikonloppu. Joka toinen viikonloppu kävin puolestaan Levillä, sillä biologinen isäni asui siellä.

Halmetoja myöntää muutoksen olleen iso 17-vuotiaan nuorukaisen elämässä. Yhtäkkiä pyykit täytyi pestä itse.

– Vuodet kasvattivat ja opin itsenäisyyttä. Ruokaakin piti laittaa itse. Tein iltamyöhään lämpimiä voileipiä tuhansia kappaleita, Halmetoja muistelee.

Opiskelumotivaatio ei kuitenkaan kärsinyt. Halmetoja kertoo olleensa aina matemaattisesti ja kielellisesti lahjakas. Lukiossa yhteiskuntaoppi ja historia veivät miehen mennessään.

Keväällä 1993 Halmetoja painoi vihdoin ylioppilaslakin päähänsä.

Oli uusien tuulien aika.

Siemen uudelle seikkailulle alkoi kyteä jo pikkupoikana. Halmetojan haaveena oli päästä Ilmavoimiin lentäjäksi.

– Isäpuoleni oli todella kiinnostunut sotilasilmailusta. Hän lensi itsekin varusmiespalveluksensa aikana Kauhavalla joskus 1960-luvulla. Katsoin hänen kanssaan erilaisia ohjelmia ja luimme aiheeseen liittyviä juttuja. Siitä sain inspiraatiota.

Matka kohti haavetta oli aloitettava Kiirunasta, Lapin jääkäriprikaatista tammikuussa 1994.

Kotiutuminen oli edessä keväällä 1995. Jo seuraavana päivänä Halmetoja suuntasi Tukholmaan Ilmavoimien testikeskukseen.

Jussi Halmetoja sai asiaankuuluvan kasteen ensimmäisen hävittäjälentonsa jälkeen. Kuva: Försvarsmakten

Testeissä mitattiin muun muassa psyykkisiä valmiuksia, lahjakkuustasoa, kielitaitoa ja fyysistä kuntoa. Hakijoita oli 1500-2000, joista pääsylippu Ilmavoimiin heltisi alle kymmenelle.

Tieto valinnasta tuli vähän ennen juhannusta.

– Muistan päivän tarkasti. Valintakirjeessä sanottiin, että matkaan lentokouluun Skåneen 25. heinäkuuta. Syntymäpäiväni oli seuraavana päivänä. Mietin, että nyt minusta sitten tulee lentäjä. Se oli mieluisa synttärilahja, Halmetoja kertoo.

Matka hävittäjälentäjäksi alkoi kadettikoululla, jonka jälkeen Halmetoja aloitti lentokoulutuksen. Vuonna 1998 hän siirtyi Luulajaan hävittäjälentolaivueeseen Saabin Viggen-hävittäjän kuskiksi.

Luulajassa vierähti seitsemän vuotta, jonka jälkeen Halmetoja aloitti Saabin Gripen-hävittäjän testilentäjänä Linköpingissä.

Jussi Halmetoja oli Ruotsin ilmavoimien palveluksessa 24 vuotta. Kuva on koelentäjäajoilta. Kuva: Jussi Halmetojan kotialbumi

– Suurin ero sotilas- ja koelentämisessä on se, että lentolaivueoppilaana vanhemmat, enemmän kokeneet ohjaajat käskevät tekemään paremmin, mutta koelentäjänä pitää miettiä, miten kalustoa voisi kehittää, jotta sen suorituskyvyn saisi maksimoitua.

– Hävittäjiä testataan, jotta saadaan varmistettua, ovatko ne Ilmavoimien vaatimusten tasalla. Testauksessa kokeillaan paljon eri järjestelmiä ja muun muassa tehdään ampumisharjoituksia livenä. Hävittäjien eri järjestelmien ja kykyjen kehitystyö on koelentäjälle toinen perustehtävä.

Vuodet 2013–2017 puolestaan vierähtivät Britanniassa, kun Halmetoja toimi Ruotsin valtion edustajana Meteor-ohjusprojektissa.

Britannian-vuosien jälkeen Halmetoja työskenteli Gripenin materiaalilaitoksella.

Syksyllä 2019 hän aloitti Saabin palveluksessa operatiivisena asiantuntijana.

– Operatiivisen asiantuntijan on tärkeää olla kommunikoiva henkilö, joka pystyy olemaan mukana eri hankkeiden markkinointikampanjoissa. On tärkeää osata kertoa, mikä Gripen oikeastaan on, miten sitä käytetään ja niin edelleen.

Taivaalla Halmetojaa ei nykyisin juurikaan näy tavallisia reittilentoja lukuun ottamatta.

– Aurinkoisena päivänä sitä joskus miettii, että olisi ihan kiva käydä vetämässä pari kiekkaa. Sain kuitenkin tehtyä päätöksen itse, että nyt en enää lennä. Jos joku toinen tulisi sanomaan, että nyt lentäminen loppuu, niin tilanne olisi vaikeampi. Nyt on kiva tehdä jotain muuta.

Toisinaan Halmetoja suuntaa lomareissuillaan Suomeen ja Ouluun. Ajoittain omatunto kuitenkin kolkuttaa: useamminkin voisi käydä.

– Suomessa vierailu tuntuu aina kotoisalta. Maassa on hyvä fiilinki. Saa nähdä, mitä teen sitten, kun lapset kasvavat ja itsenäistyvät.

Jussi Halmetoja (hävittäjä numero 55) lentämässä Saab 37 Viggen -hävittäjällä Kuva: Anders Nylén