Helsinki

Tytti Tuppurainen (sd.) kritisoi puhemies Jussi Halla-ahoa (sd.). Kuva: Mauri Ratilainen (com.pic) / Emmi Korhonen (Lehtikuva)

Jussi Halla-aho (ps.) on valittu jatkamaan eduskunnan puhemiehenä. Hän sai eduskunnassa järjestetyssä puhemiehen vaalissa 91 ääntä.

Juho Eerola (ps.) sai puhemiehen vaalissa 17 ääntä ja Sakari Puisto (ps.) neljä ääntä. Lisäksi yksittäisiä ääniä saivat Eva Biaudet (r.), Timo Heinonen (kok.), Teemu Keskisarja (ps.), Anna Kontula (vas.) ja Juha Mäenpää (ps.).

Vaalissa annettiin 36 tyhjää ääntä. Kuusi äänestyslippua hylättiin puutteellisen tai väärän nimen vuoksi. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Koska Halla-aho sai enemmän kuin puolet annetuista äänistä, valittiin hänet eduskunnan puhemieheksi vuoden 2024 valtiopäivillä.

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa. Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.

Eduskunta kokoontui tiistaina kevätistuntokauden ensimmäiseen täysistuntoonsa. Valtiopäivien avajaiset järjestetään keskiviikkona.

Halla-aho sai puhemiehen vaalissa selvästi vähemmän ääniä kuin viime kesäkuussa järjestetyssä vastaavassa äänestyksessä. Silloin Halla-aho sai 134 ääntä. Nyt perussuomalaisten kansanedustajat saivat puhemiehen vaalissa yhteensä 114 ääntä.



SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa oululainen Tytti Tuppurainen. Hän kritisoi Halla-ahoa selvin sanoin Helsingin Sanomien haastattelussa ennen puhemiesvalintaa.



– Ilmapiiri on sen kaltainen, että meidän ryhmästä tuskin tulee kovinkaan merkittävää tukea puhemies Halla-ahon jatkolle. Sen sijaan esiintyi hyvin paljon kritiikkiä nimenomaan puhemies Halla-ahon toimintaan kuluneen kauden aikana, Tuppurainen sanoi HS:lle.



Oululaisedustajan mielestä Halla-aho on omalla toiminnallaan tehnyt demarileirille vaikeaksi tukea hänen jatkoaan puhemiehenä.



Tuppurainen viittasi tällä esimerkiksi siihen, ettei Halla-aho suostunut kutsumaan viime kesän rasismikohun keskellä eduskuntaa koolle opposition vaatimuksista huolimatta. Tuppuraisen mukaan Halla-aho on myös rajoittanut kansanedustaja Kim Bergin (sd.) puheoikeutta Vilhelm Junnilaa (ps.) koskeneessa rasismikeskustelussa sekä arvostellut demariedustaja Piritta Rantasen henkilökohtaisia asioita.

Eduskunnassa on tapana, että puhemiesten paikkoihin oikeutetut ryhmät nimeävät ehdokkaansa, joita muut äänestävät, mutta usein aiemminkin vaaleissa on tullut myös haja- ja protestiääniä.

Halla-aho sanoi tiedotustilaisuudessa, että hän pitää protestointia keskisormen näyttämisenä häntä presidentinvaaleissa äänestäneille. Halla-aho sanoi uskovansa, että tämä vaikuttaa toimintaan presidentinvaalin toisella kierroksella.

Päivitetty kello 14.52: Lisätty viimeinen kappale.