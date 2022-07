Raideyhteys Kemin Laurilasta Haaparantaan sai huhtikuussa Euroopan unionin rahoitusta. Rahoitusta myönnettiin sotilaallista liikkuvuutta tukeville hankkeille, jotka parantavat samalla myös siviililiikkumista. Kuvituskuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Junamatka Suomesta muualle Eurooppaan on kiinni pienestä, käytännössä vain noin 20 kilometrin matkasta. Kyse on Keminmaan, Tornion ja Haaparannan välisestä ratahankkeesta, joka on nyt etenemässä. Vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa maareitti Ruotsin kautta voi korvata meriliikennettä osittain.

Radan sähköistäminen sai huhtikuussa Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -rahoitusta. Rahoitusta myönnettiin sotilaallista liikkuvuutta tukeville hankkeille, jotka parantavat samalla myös siviililiikkumista. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti hankkeiden valintaprosessia.