Junat ovat myöhästelleet tiistaina. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Junaliikenteessä on ollut tiistain aikana useita myöhästymisiä, kerrotaan VR:n verkkosivuilla.

Myöhästymiset johtuvat muun muassa sääoloista. Lunta on satanut koko maassa, ja erityisen paljon sitä on tullut maan eteläosissa. Osa junista on joutunut myös odottelemaan kalustoa tai yhteysliikennettä, tai niissä on ollut teknistä vikaa.

Kello 21:n aikaan tiistain aikana on ollut myöhässä yli kaksikymmentä kaukojunaa. Myöhästymiset ovat vaihdelleet puolen tunnin ja kahden tunnin välillä.

Kello 12:n jälkeen Helsingin ja Oulun välillä on matkannut useita InterCity- tai Pendolino-juna, jotka ovat olleet myöhässä aikataulustaan.

Kello 12.25 Helsingistä Ouluun lähtenyt IC 25 -juna oli myöhässä tunnin ja 45 minuuttia teknisen vian vuoksi. Kello 14.19 Helsingistä lähtenyt Pendolino oli puolestaan noin 90 minuuttia myöhässä niin ikään teknisen vian vuoksi.

Rovaniemeltä Kuopioon matkalla oleva IC 710 -juna oli myöhässä tunnin ja 20 minuuttia kaluston odotuksen vuoksi.