Veturinkuljettajien mielenilmauksen aikana suurin osa kaukoliikenteen junavuoroista on perjantaina peruttu. Kuva: Jukka Leinonen/arkisto

Veturinkuljettajien järjestämän vuorokauden mittaisen mielenilmauksen aikana suurin osa kaukoliikenteen junavuoroista on perjantaina peruttu. VR:n mukaan Oulun ja Kuopion välillä sekä etelästä Ouluun liikennöidään muutama vuoro perjantain aikana, mutta ei Oulusta pohjoiseen.

Oulun veturinkuljettajien lisäksi mielenilmauksessa ovat mukana Helsingin ja Riihimäen, Jyväskylän, Turun, Seinäjoen, Tampereen ja Porin veturinkuljettajat.

Veturinkuljettajat kertoivat palaavansa töihin perjantaina kello 24 alkaviin työvuoroihin.

Liikenteen odotetaan VR:n mukaan palaavan normaaliksi viikonlopun aikana.

– Varmuuden vuoksi kannattaa varautua mahdollisiin viivästyksiin. Pahoittelemme asiakkaillemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa, VR:n viestintäyksiköstä kerrotaan.

Palta kertoi torstaina pitävänsä lakkoa laittomana. Alalla on voimassa Paltan ja Rautatiealan unionin välinen työehtosopimus.

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) ilmoitti työtaistelutoimenpiteistä torstaina iltapäivällä.

RAUn Oulun osaston torstaina lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmauksella vastustetaan VR:n henkilöstöpolitiikkaa.

Mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle, jossa se on vierittänyt voimassa olevaa työehtosopimusta rikkoen työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla tai on toteuttanut työtehtävien jakamisen syrjivällä tavalla, RAU:n lähettämässä viestissä todettiin.

Mielenilmauksen ajalle etukäteen ostetut liput voi VR:n mukaan kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana.

Perjantaina 21. toukokuuta Oulusta ja Ouluun liikennöidään seuraavat vuorot:

IC 27 Tampere-Oulu kello 16.02

IC 51 Helsinki-Oulu kello 16.24

IC 710 Oulu-Kuopio kello 18.12

IC 713 Kuopio-Oulu kello 12.39

Oulusta pohjoiseen ei liikennöidä.