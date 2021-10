Oulu

Rakenteilla olevan Pateniemenrannan K-marketin edustalle tuotu kirkonkello on herättänyt alueen asukkaissa hämmennystä.

Kirkonkellot vaikenivat Pateniemessä vuonna 2015, kun vanha seurakuntatalo purettiin, mutta ensi vuoden alkupuolella ne alkavat jälleen soida.

Seurakunnan uudet tilat rakentuvat Keskon omistamaan kiinteistöön, ja kellotapuli on jo pystyssä.

Uusi seurakuntakoti saa noin 300 neliön suuruiset tilat.

– Ne on suunniteltu niin, että tiloissa voidaan järjestää kirkollisia juhlia, esimerkiksi kaste- tai muistotilaisuuksia. Myös jumalanpalveluksia ja messuja pidetään, Oulun seurakuntayhtymän rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri kertoo.

Oulun seurakunnilla on jo kokemusta kaupan yhteydessä toimimisesta Hiukkavaarassa. Pateniemenrannan kohde kuitenkin eroaa Hiukkavaarasta paitsi siinä, millaista toimintaa tiloissa järjestetään myös siinä, että päästäkseen seurakunnan tiloihin Pateniemenrannassa ei tarvitse kulkea kaupan sisätilojen kautta.

Seurakunnan tiloihin tulee oma erillinen sisäänkäynti. Parkkipaikka sen sijaan on kaupalla ja seurakunnalla yhteinen.

– Tässä kohteessa on erityisesti kiinnitetty huomiota kaupan ja seurakunnan tilojen väliseen äänen eristävyyteen. Puolin ja toisin äänten ei pitäisi kuulua.

Vakkuri kertoo, että vaikka jumalanpalveluksia on tarkoitus järjestää, esimerkiksi perinteisiä urkuja uusiin tiloihin ei tule.

Seurakunnan tiloja on tarkoitus käyttää kirkollisen toiminnan lisäksi myös kerhotoimintaan. Esimerkiksi partiolaisia ja muita kolmannen sektorin toimijoita kokoontuu uusissa tiloissa.

– Tämä on huomioitu suunnittelussa ja irtokalustuksessa. Heille on varattu muun muassa lukollisia säilytystiloja. Tilat on suunniteltu kaikkien työmuotojen ja käyttäjien tarpeisiin. Jokaiselle jotakin.

Oulun seurakunnilla on ollut tavoitteena vähentää kiinteistöjä 30 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Vakkurin mukaan vuokratilat tukee tätä talouden turvaamisen ohjelmaa.

– Vuokratiloista on helpompi vähentää kuin omista tiloista. Ja vaikka tilojen tarve säilyisikin tulevaisuudessa samana, tarve voi olla 10 vuoden päästä jossain toisaalla, Vakkuri sanoo.