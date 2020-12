Sallan evankelisluterilaisen seurakunnan sanajumalanpalveluksessa itsenäisyyspäivänä on voinut altistua koronavirukselle. Kunnan johtava lääkäri Paula Kaakkurivaara kertoo, että altistuneiden kartoitus on tehty ja karanteeneista on ilmoitettu asianosaisille.

Altistumista kirkkokahvi-tilaisuudessa ei ole todettu.