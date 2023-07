Vanhoillislestadiolaista yhteisöä kuvaavaa Kaikki Synnit -televisiosarjaa on esitetty kolmen tuotantokauden verran. Sarja sijoittuu kuvitteelliseen, Oulun lähellä sijaitsevaan Varjakan kuntaan.

Tyylilajiltaan Mika Ronkaisen ohjaama sarja on rikosdraama, jossa viranomaiset selvittävät henkirikoksia vahvasti lestadiolaispainotteisella alueella.

Mitä mieltä lestadiolaisyhteisössä ollaan sarjasta sekä sen tuomasta julkisuudesta?

– Minusta tuntuu, että kovinkaan moni vanhoillislestadiolainen ei tuollaista sarjaa seuraa. Oikeastaan olen aika varma siitä, Suviseuroja järjestävän SRK:n viestintäpäällikkö Harri Vähäjylkkä kertoo.

Hän kertoo, että sarja on herättänyt jonkin verran kahvipöytäkeskusteluita, eli jossain määrin se on huomioitu myös yhteisössä. Vähäjylkkä kertoo, että hän ei itse ole katsonut sarjaa, mutta on muodostanut yleiskäsityksen siitä kirjoitettujen juttujen ja arvosteluiden pohjalta.

– On jäänyt mieleen, että siinä kuvataan aika stereotyyppisesti lestadiolaisia, hän pohtii.

Lestadiolaisuutta on Kaikki Synnit -sarjan lisäksi käsitelty muun muassa Dome Karukosken ohjaamassa vuonna 2009 julkaistussa Kielletty Hedelmä -elokuvassa.