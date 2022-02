18-vuotias Julia Saarela on kilpaillut poneilla jo vuodesta 2014 lähtien. Kuva: Mia Mäki-Maunus

Kesällä 19 vuotta täyttävä Julia Saarela on tuttu näky Äimäraution raviradalla. Nuori nainen on ajanut poneilla kilpaa vuodesta 2014, startteja on kertynyt jo 155. Saarela päätyi hevosurheilun pariin äitipuolensa Veera Leinosen kautta. Kipinä poneja kohtaan syttyi jo kolmen kuukauden yhteiselon jälkeen, eikä laantumisen merkkejä ole sittemmin näkynyt.

– Ajoin heti ponikortin ja samana vuonna myös ensimmäisen kisan, olin silloin 11-vuotias. Debyyttikisasta ei ole suuria muistikuvia, mutta hirveästi se jännitti. Sen kyllä huomasi, kun jälkeenpäin katselin videota kisasta, Saarela nauraa.