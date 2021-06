Helsinki

Kaupat päättävät itse, miten ne ovat auki juhannuksena. Ostosruuhkaa voi välttää tekemällä juhannusostokset rauhallisimpina tunteina eli varhain aamulla, myöhään illalla tai yöllä.

Ruoan tilaaminen ja kotiinkuljetus myymälöiden verkkokaupoista onnistuu paikoittain vielä torstaina. Kotiinkuljetusaikojen saatavuuden voi tarkistaa tilausta tehdessä.

Useat kaupat auki kellon ympäri

Kaupat ovat juhannuksena yhä laajemmin auki. Esimerkiksi S-ryhmä on ilmoittanut, että yli sata sen ruokakauppaa on auki kellon ympäri juhannusviikolla. Yli tuhat myymälää on auki läpi juhannuksen, vain yksittäiset myymälät sulkevat ovensa juhannuspäivänä lauantaina. Tarkat aukioloajat voi tarkistaa S-ryhmän sivuilta.

Keskon K-ruokakaupat ovat myös auki, mutta aukioloajat ovat normaalia rajatummat. K-kauppiaat saavat itse päättää aukioloajoista ja niiden aukiolon voi tarkistaa omasta kaupastaan tai internetistä.

Lidl-myymälöiden aukioloajat vaihtelevat, sillä osa myymälöistä on suljettuna juhannuspäivänä. Myös juhannusperjantaina aukioloajat voivat olla poikkeukselliset. Lähimmän myymälän aukioloajat voi tarkistaa Lidlin sivuilta.

Alkot ovat auki vielä torstaina normaalisti 9–21. Perjantaina myymälät ovat auki vain aamulla, kello 9–12. Juhannuspäivänä lauantaina Alkot ovat suljettuna.

Apteekkien aukioloajat vaihtelevat laajasti. Osa on suljettuna juhannusaattona ja juhannuspäivänä, osa taas auki. Oman apteekkinsa aukioloajan voi tarkistaa Apteekki–nettisivustolta.

Juhannusaattona postia ei jaeta

Postin omat myymälät palvelevat torstaina kello 18 asti. Myymälät ovat suljettuna juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Kauppojen, kioskien ja huoltoasemien yhteydessä olevat postipalvelut ovat auki pääsääntöisesti kumppaniyrityksen aukioloaikojen mukaan.

Juhannusaattona perjantaina ei jaeta postia varhaisjakelussa olevia sanomalehtiä lukuun ottamatta.

Suurimmissa kaupungeissa paketteja toimitetaan juhannusaattona perjantaina avoinna oleviin noutopisteisiin ja automaatteihin.