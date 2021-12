Juha Sipilä on keskustan kansanedustaja Kempeleestä. Arkistokuva. Kuva: Julia Blomqvist

Keskusta kertoo asettavansa Pohjois-Pohjanmaalla täyden ehdokaslistan aluevaaleihin.

Mediatiedotteensa liitteenä olevalla listalla herättää huomiota, että entinen pääministeri, nykyinen kansanedustaja Juha Sipilä on mukana. Vielä syyskuussa Sipilä kertoi Kalevalle, ettei hän aio asettua ehdokkaaksi.

Keskustan listalla on myös muun muassa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs. Hän on kansanedustaja Ylivieskasta. Pylväs on jo aiemmin kertonut, että hän todennäköisesti on mukana vaaleissa.

Suomen ensimmäiset aluevaalit on määrä käydä tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Kaleva kertoo laajemmin puolueiden ehdokkaista ensi viikolla.