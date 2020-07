Etulasin lippa luo Chrysler New Yorkeriin ihan omanlaisensa ilmeen. Ja hyvin se myös varjostaa auringon häikäisyltä, Juha Savolainen toteaa.

On kesäautoja, ja sitten on kesäautoja . Juha Savolaisen Chrysler New Yorker Club Coupé vuodelta 1948 solahtaa epäilemättä tuohon jälkimmäiseen, vähän harvinaisempaan luokkaan.

Mad Max -henkinen ruosteinen ulkonäkö takaa, että Chrysler pomppaa silmiin mistä tahansa kokoontumisajosta. Mittasuhteetkin ovat vakuuttavat. Koko komeudella on mittaa 5,5 metriä, josta suuri osa kuljettajan silmien edessä.