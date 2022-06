Julkisen sanan neuvosto (JSN) ottaa käsittelyyn kaksi alkukesästä laajaa keskustelua herättänyttä tapausta.

Puheenjohtaja Eero Hyvösen mukaan JSN käsittelee kysymyksen siitä, saiko presidenttiparin lapsesta julkaista kuvia. Kuvat nelivuotiaasta lapsesta urheilutilaisuudessa vanhempiensa, presidentti Sauli Niinistön ja puoliso Jenni Haukion kanssa julkaistiin useissa suomalaisissa medioissa.

STT:n kuvaaja otti kuvia perheestä itse tilaisuudessa, minkä lisäksi Iltalehden kuvaaja otti vielä lisää kuvia perheen poistuessa tilaisuudesta.

Aiheesta on jätetty kaksi yksityishenkilöiden tekemää kantelua, presidenttipari itse ei ole siis kannellut JSN:lle. Molemmat kantelut kohdistuvat Iltalehteen, mutta vastausta pyydetään myös STT:ltä, jonka kuvaa päätyi myös muihin medioihin. Käsittelyn keskiössä on lapsen yksityisyyden suoja.

Käsittelylle on edellytykset, sillä asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja myös presidentti on julkisuudessa ehdottanut aihepiiristä käytävän keskustelua, Hyvönen perusteli tiedotteessa torstaina.

Presidentti Niinistö vetosi Iltalehden haastattelussa JSN:n periaatelausumaan, joka koskee lasten kuvaamista. Presidentti myös kehotti mediaa käymään kohdan tulkinnat lävitse JSN:n ja median välillä.

JSN teki 2014 periaatelausuman, jonka mukaan alle 7-vuotiaiden lasten haastatteluun ja kuvaamiseen tarvitaan aina lupa. JSN:n Hyvönen oli kuitenkin Iltalehden haastattelussa sitä mieltä, että tilanne on tässä tapauksessa eri, sillä presidenttiparin lapsi ei ollut subjektina, toimijana jutussa. Lisäksi journalistin ohjeiden kohdat 29 ja 30 ohjeistavat, että julkisella paikalla tapahtuvaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman, että lupia täytyy kysellä.

Myös Marinista takaapäin otettu kuva ja juttu käsittelyyn

Lisäksi JSN tiedotti käsittelevänsä Seiskan jutun, jonka keskiössä on takaapäin otettu ja lähelle tarkennettu kuva pääministeri Sanna Marinista.

Myös Seiskan kuva ja juttu herättivät ilmestyessään hyvin laajaa keskustelua. Moni piti kuvaa mauttomana, seksistisenä ja naisia esineellistävänä.

Juttu käsitellään ihmisarvon kunnioittamisen näkökulmasta, ja siitäkin kanteli yksityishenkilö, ei pääministeri.