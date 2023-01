Tolkien-tutkija Jyrki Korpua Radio Kalevan aamussa Kuva: Tuukka Myllymäki

Maailmalla on paljon Tolkien-aiheisia tutkijoita sekä tutkielmia. Vuosittain he tapaavat erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Oululainen Jyrki Korpua on yksi heistä. Oulun yliopiston tutkijana toimiva Korpua kävi valottamassa uuden kirjansa sisältöä. Tolkien ja Kalevala -niminen teos on Korpuan mukaan herättänyt kiinnostusta ulkomaita myöten.

Kuuntele J.R.R. Tolkienin taruja tutkivan Korpua mietteitä. Toimittajana Tuukka Myllymäki.