Lore of the Hávamal -sarjakuva julkaistiin viime vuoden lopulla, mutta Suomessa sitä ei ole juuri markkinoitu ennen kuin Jouni Koponen on ryhtynyt koluamaan suomalaisia sarjakuvafestivaaleja. Oulun sarjakuvafestivaalilla Koponen vierailee lauantaina.

Kuva: Tapio Aulu