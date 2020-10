Joulun ajasta tulee erilainen koronapandemian vuoksi. Muutokset ulottuvat myös perinteitä täynnä olevaan jouluruokakauppaan. Jouluruokien syömisen kotona ennen joulua arvioidaan lisääntyvän, kun pikkujoulut ja ravintolassa syöminen vähenevät.

Ruokatalo HKScanin Suomen lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen arvioi, että suomalaista jouluruokaa ostetaan, laitetaan ja syödään enemmän kuin koskaan ennen.

Minkäänlaista kinkkupulaa ei Järvisen mukaan tule, vaikka joulun kotietkoja innostuttaisiin viettämään. Ravintoloiden joulussa on edelleen Järvisen mukaan paljon kysymysmerkkejä ilmassa.

– Sinne on myös paljon korvamerkittyä tavaraa. Jos ravintoloista vapautuu kinkkuja, ne voidaan ohjata kauppoihin.

Järvinen sanoo, että vuosi on ollut niin erikoinen, että lopullista totuutta jouluruokien menekistä on vaikea sanoa.

– Aikaisempina vuosina on voinut henkseleitä paukuttaen kertoa, että näin se joulu menee, nyt on kysymysmerkkejä.

Kinkkujen menekki on Suomessa ollut pitkään vakio, 6-7 miljoonaa kiloa vuodessa.

– Volyymia pitää yllä se, että jos jollekin on tullut rajoitteeksi ostaa iso kinkku, niin nyt pienempiä vaihtoehtoja on paljon tarjolla.

SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo S-ryhmän odottavan, että, kinkkukauppa jatkuu kutakuinkin tutulla tasolla.

Sianlihan maailmanmarkkinahinta on ollut laskussa. Sianlihan käyttö on vähentynyt, kun muun muassa korona on hiljentänyt hotellien ja ravintoloiden toimintaa dramaattisesti maailmanlaajuisesti.

Suomessa käytännössä kaikki joulukinkut ovat kotimaisia ja suurimmat valmistajat ovat HKScan ja Atria. Aiemmin Suomen markkinoille tuotiin myös tanskalaisia joulukinkkuja, mutta ei tällä hetkellä.

– Aika on sellainen, että kotimaisuuden merkitys on noussut entisestään, Järvinen sanoo.

SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo, että joulukinkulla on vahvasti sementoitunut asema suomalaisten ruokapöydässä, vaikka kalaruokien osuus onkin kasvanut.

– Odotamme kinkkukaupan jatkuvan kutakuinkin tutulla tasolla.

Jouluruokaa verkkokaupasta

S-ryhmä odottaa joulun ruokakaupan olevan tavallista korkeammalla tasolla, kun suomalaiset viettävät joulua kotimaassa ja kotioloissa.

– Ennakoimme, että moni kuluttaja pyrkii tänä jouluna suunnittelemaan jouluostoksensa huolella ja tekemään ne välttäen suurimpia ruuhka-aikoja ruokakaupoissa. Moni kuluttaja tulee hyödyntämään ruoan verkkokauppaa.

Viime jouluna jouluruokia osti verkosta vain noin kaksi prosenttia HKScanin teettämän kyselyn mukaan. Sekä S-ryhmä että K-ryhmä ovat kasvattaneet ruuan verkkokaupan verkostoaan tänä vuonna.

– Verkkokaupasta tilataan tyypillisesti isompi määrä kerrallaan, ja sen hyödyntäminen sopii jouluruokien ostamiseen. Voi siis odottaa, että jouluruoan myynti verkkokaupan kautta olisi tänä vuonna jonkin verran suurempaa kuin aiemmin.

Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström sanoo Lidlin varautuneen kaikkien aikojen jouluun ja joulua edeltävään aikaan.

Forsströmin mukaan Lidl on varannut paljon tuotteita kotona järjestettävää pikkujoulua varten.

– Odotamme, että ihmiset viettävät kotona yhä enemmän pikkujouluja ja sillä on positiivinen vaikutus kauppaan.