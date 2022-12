Joulu sujui Oulun yliopistollisessa sairaalassa tavanomaisesti ja ruuhkilta vältyttiin niin päivystyksen kuin vuodeosastojen osalta. Vilkkain päivä Oulun seudun yhteispäivystyksen osalta oli tapaninpäivä.

– Päivystyksen tilanne oli jouluna meillä samanlainen kuin muuallakin Suomessa. Joululle on tavallista, että tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoo.