Joulun paluuliikenne on sujunut Tapaninpäivänä rauhallisesti Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

Liikenneoperaattori Henna Takala Fintrafficin tieliikennekeskuksesta kertoo, että välillä valtateillä saa ajaa letkassa, mutta suurempia hidasteita liikenteessä ei ole ollut.

– Liikenne alkoi vilkastua puolen päivän jälkeen, ja kolmen jälkeen oli ehkä tämän päivän piikki. Etelämpänä liikennemäärät jatkuvat isompina myöhempään, Takala sanoo.

Koko maassa on normaali talvinen ajokeli. Takalan mukaan paikoin on liukasta ja lumi voi pöllytä.

Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut muutamia tieltä suistumisia. Ojaan on liukasteltu esimerkiksi Pohjantiellä Kempeleessä ja Mieluskyläntiellä Haapavedellä. Vakavilta loukkaantumisilta on vältytty.