Joulun menoliikenne on vilkkaimmillaan tänään. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Joulun menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan joulun menoliikenteen huipputunnit ajoittuvat tänään aamukymmenen ja iltapäiväneljän väliselle ajalle.

Aamupäivällä Oulun seudun liikenne soljui hyvin rauhallisesti.

– Minkäänlaista ruuhkaa ei ole ja tiekin on ihan mukavassa kunnossa, tieliikennekeskuksesta kommentoitiin Kalevalle kello 11.30 aikaan.

Myös vakavilta liikenneonnettomuuksilta on Oulun poliisin mukaan vältytty.

Tieliikennekeskuksen mukaan aamupäivällä liikennettä on ollut eniten Nelostiellä Helsingistä Lahden suuntaan. Liikennemäärät vastaavat perjantaille tyypillistä liikennettä.

– Onhan ne määrät lauantaiksi paljon, mutta ihan hyvin tielle sopii.

Tieliikennekeskuksen mukaan ajokeli on suurimmassa osassa maata ollut aamupäivän aikana hyvä ja lumisateita on ollut vain Keski-Suomessa.

Ilmatieteen laitos on antanut varoittaa, että ajokeli on tänään lumisateen vuoksi huono koko maassa lukuun ottamatta Lapin keski- ja pohjoisosia. Sateita on tänään luvassa laajalti lähes koko maassa. Etelässä sade voi tulla räntänä, muualla lumena. Maan itäosiin voi tämän päivän aikana sataa jopa kymmenisen senttiä lisää lunta.





Päivitetty Oulun seudun liikennetiedoilla kello 11.42.