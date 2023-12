Joulun menoliikenne on päässyt kunnolla vauhtiin iltaa kohden Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla.

– Varsinkin Pohjantiellä ja Kuusamontiellä on ollut hyvin vilkasta, kerrotaan Oulun poliisin johtokeskukselta.

Suuremmilta onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty.

– Onnettomuuksia ei ole meidän alueellamme sattunut. Toivotaan, että ihmiset pääsisivät matkustamaan turvallisesti joulun viettoon.

Säät suosivat pohjoisen liikennettä

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan pohjoisessa on käynyt tällä kertaa säiden puolesta hyvä tuuri. Etelä-Suomessa ajokeli on ollut huono lumimyräkän vuoksi.

– Pohjois-Pohjanmaalla ajokeli on ollut suotuisa ja liikenne on sujunut verrattain rauhallisesti. Etelämmässä on ollut enemmän kolareita ja tieltä suistumisia, kommentoidaan tieliikennekeskukselta.

Ruuhkaa kasaantui Oulun seudulle etenkin neljän aikoihin, jolloin Nelostiellä oli täyttä. Tieliikennekeskuksen mukaan kyseessä oli kuitenkin tavanomainen neljän ruuhka eikä varsinaisesti joulun liikenne.

Myös lauantaille on odotettavissa vilkasta liikennettä.

– Lumisade siirtyy pohjoisemmaksi, mikä voi huonontaa ajokeliä Pohjois-Pohjanmaalla.