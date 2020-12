Koronaepidemian vuoksi Pelastusarmeijalla on ollut haasteita löytää patavahteja perinteiseen Joulupata-keräykseen. Tämänvuotisessa keräyksessä suuremmassa roolissa ovat pikkupadat, joille vahteja ei tarvita. Kuva: Pekka Peura

Joulukuu on aktiivista aikaa hyväntekeväisyyskeräyksille ja juhlapyhien alla on tyypillisesti kerätty rahaa erityisesti lapsille ja vähävaraisille. Koronapandemia on koetellut laajasti ihmisten hyvinvointia sekä taloudellista vakautta, joten avulle on paljon tarvetta.

Onko Joulupata-keräyksessä poikkeusjärjestelyjä korona-aikana, Anne Fredriksson Pelastusarmeijasta?

– Kun padoilla on patavahteja, niin heillä on suojaus ja maskit, ja pyritään ohjaamaan ihmisiä pitämään turvavälejä. Tarkoitus on jalkautua 14. päivä joulukuuta kauppakeskuksien ja kauppojen edustoille. Normaaleja patoja korvaamassa on pieniä patoja, joilla ei tarvita patavahteja. Olemme pyrkineet ohjaamaan tavaralahjoituksia kirpputoreille. Kenenkään pakettia ei kuitenkaan käännytetä padoilta pois.