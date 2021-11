Joulukadun avajaistapahtumaa ei vietetä perjantaina, mutta jouluvalot syttyvät Rotuaarille. Kuva: Pekka Peura/arkisto

Joulukadun avajaiset -tapahtumaa ei järjestetä Rotuaarin aukiolla perjantaina, 26. joulukuuta johtuen Oulun kiihtyvästä koronaepidemiatilanteesta. Asiasta uutisoitiin toisin vielä eilen.

Rotuaarin jouluvalot kuitenkin sytytetään perjantain aikana.

Tapahtuman järjestäjä Oulun Liikekeskus kävi torstaina asiasta keskustelun Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jarkko Huuskon kanssa. Huusko ei suositellut Joulukadun avajaiset- tapahtumaa järjestettäväksi, koska Oulun koronaepidemiatilanne on kiihtynyt.

Joulukadun avajaiset on ulkona järjestettävä yleisötilaisuus, joka on luokiteltavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riskipotentiaalin arviointitaulukon mukaiseksi kohtalaisen riskin tilanteeksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n koronatilannekatsauksessa 25. marraskuuta todettiin, että alueellisesti pitäisi pohtia niin sanottujen kohtalaisen riskin tilaisuuksien rajoittamista.

Koronepidemia on kiihtynyt Oulussa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske yleisötilaisuutta, jossa edellytetään koronapassia. Määräys on voimassa ajalla 26.11.2021–25.12.2021.