Oulu

Palveluesimies Sirkku Vanttaja oli perjantaina Ouluhallissa luottavaisin mielin valmistelemassa lauantain rokotuksia. Kuva: Teija Soini

Oulun joukkorokotukset alkavat lauantaina vuonna 1936 syntyneiden ja sitä vanhempien rokotuksilla Ouluhallissa. Ensi viikolla rokotukset jatkuvat maanantaista perjantaihin.

Perjantaina rokotuspisteet olivat jo valmiina odottamassa asiakkaita. Palveluesimiehet Sirkku Vanttaja ja Hilkka Haaraniemi olivat Ouluhallissa valmistautumassa lauantaihin.

– Rauhallinen mieli on, meillä on täällä hyvä henkilökunta. En usko, että tulee ongelmia, Vanttaja sanoi.

Järjestelyissä on otettu huomioon, että rokotettavat ovat aika iäkkäitä. Penkkejä on matkan varrella, missä he voivat istahtaa odottaessaan rokotukseen pääsyä.

– Toki me toivomme, että he tulevat sille ajalle, mikä on annettu eivätkä tulisi turhaan kovin aikaisin. Ja toivotaan, että ihmisillä on sellaiset vaatteet, että on helppo paljastaa käsivarsi. Lyhythihainen paita, joka on joustavaa kangasta niin, että hiha nousee ylös.

Kuva: Lea Remes

Rokotuspisteitä on lauantaina Ouluhallissa käytössä kahdeksan. Samassa tilassa voi olla käytössä 40 rokotuspistettä sitten, kun rokotteita saadaan lisää ja rokotukset laajenevat.

Rokotuksiin on pitänyt varata aika etukäteen. Lauantaina rokotetaan 1 040 ihmistä.

Rokotukset alkavat lauantaina kello 8.30 ja niiden pitäisi olla ohi kello 16.

Kullakin rokotuspisteellä on kaksi työntekijää, rokottaja ja kirjaaja. Lisäksi on esimerkiksi henkilöstöä laimentamassa rokoteannoksia valmiiksi. Henkilöstöä on hoitamassa rokotuksia kaikkiaan noin 25 lauantaina.

Pihalla on opastus, jotta rokotuksiin tulijat löytävät perille. Ouluhallin ovien edessäkin on parkkipaikkoja rakenteilla olevan laajennusosan keskustan puoleisella sivulla.