Oulun joukkoliikenteen uusi toimija Nobina Oy on avannut haun rekrykoulutukseen sekä vapaisiin työpaikkoihin, yritys tiedottaa. Yritykseen tarvitaan yli 100 linja-auton kuljettajaa sekä asentajia ja toimihenkilöitä.

TE-toimisto ja Ely-keskus toimivat Nobinan kanssa tiiviissä yhteistyössä koulutuksen järjestämisessä.

– Tarjoamme yhteistyössä paikallisten koulutuskumppaneiden kanssa joustavan rekrykoulutuksen, jossa opiskelija valmistuu linja-autonkuljettajaksi 2–4 kuukaudessa riippuen ajokorttiluokasta, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

– Kun opiskelija on suorittanut koulutuksen hyväksytysti, hänellä on mahdollisuus saada vakituinen työpaikka uudella Oulun varikollamme. Alanvaihtajien aloituspalkka on noin 2 400 euroa plus lisät ja keskipalkka on noin 3 000 euroa kuukaudessa.

Rekrykoulutuksen haku kestää tammikuun 5. päivään saakka ja koulutus alkaa helmikuussa. TE-toimisto järjestää koulutukseen liittyen infotilaisuuden verkossa 30. marraskuuta.

Toinen rekrykoulutus järjestetään keväällä OSAOn oppisopimusmallilla, tämän koulutuksen haku alkaa joulukuussa.

Koulutuksen lisäksi yrityksessä on avoimia työpaikkoja asentajille sekä toimihenkilöille.

