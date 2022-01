Bussikuskeja kipeänä Oulussa Kuva: Teija Soini

Peruutukset Oulun joukkoliikenteessä jatkuvat myös viikonlopun yli. Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että OTP Travel on ilmoittanut uusista bussivuorojen peruutuksista.

Viikonloppuna tilanne on hieman helpompi kuin pitkälti tällä viikolla. Pahimmillaan Oulussa on peruttu päivältä reilusti yli 200 bussivuoroa. Lauantailta OTP on perunut vajaat 30 bussivuoroa. Sunnuntaina yhtiö kertoo ajavansa normaalit sunnuntaivuorot.

Maanantaina peruutuksia on luvassa taas enemmän, sillä peruttuja bussivuoroja on yhteensä 150. Lista kaikista perutuista vuoroista löytyy Oulun joukkoliikenteen verkkosivuilta.

Perutut vuorot näkyvät myös Reittioppaassa. Reaaliaikainen näkymä löytyy oppaassa kohdassa bussit ja lähipysäkit kartalla. Valitsemalla pysäkin näkee pysäkkiä lähestyvät bussit. Mikäli bussin saapumisaika on vihreällä, bussi on tulossa. Jos saapumisaika on mustalla, se tarkoittaa joko sitä, että vuoro on peruttu tai kuljettaja on lähtenyt liikkeelle kirjautumatta ajoneuvon laitteelle.

Oulun kaupungin mukaan joukkoliikenteen peruutuksia päivitetään mahdollisimman nopeasti myös viikonlopun aikana joukkoliikenteen verkkosivuille.

Oulun joukkoliikenteessä on ollut ongelmia koko kuluvan viikon ajan. Ongelmien taustalla ovat OTP Travelin kuskien sairastumiset ja karanteenit, joiden vuoksi kymmeniä kuljettajia on ollut pois töistä. Torstaina pois töistä oli 38 kuljettajaa.

Ongelmia on ollut useilla eri linjoilla. Peruttujen vuorojen joukossa on useampia linjojen 1, 2, 3, 5, 7, 10 ja 14 vuoroja. Myös Oulun ja Lumijoen sekä Oulun ja Limingan ja Tyrnävän välillä kulkevien linjojen vuoroja on peruttu.