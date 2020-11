Koronaviruksen testausvälineistöä. Kuva: Pekka Peura

Alkuviikosta alkanut epidemian kiihtyminen jatkuu Oulussa. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että lauantaina on todettu yksi joukkoaltistuminen Pateniemen lukiossa ja yksi Merikosken yläkoulussa.

Pateniemen lukiossa on lauantaina asetettu 50 henkilöä karanteeniin ja Merikosken yläkoulussa 24 henkilöä.

Lauantaina kello 15 mennessä Oulussa todettiin kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittäiset tiedot voivat erota toisistaan. Tämä johtuu erilaisesta tilastointi- ja ilmoitustavasta.

Kaikkiaan epidemian aikana Oulussa on todettu jo kohta 500 tartuntaa. Asia käy ilmi THL:n koronakartasta.

Kuluvalla viikolla tartuntoja on lauantai-iltapäivään mennessä todettu Oulun kaupungin mukaan 63. Joukkoaltistumisia on tämän viikon aikana Oulussa ilmaantunut yhteensä yhdeksän. Karanteeniin kaupungissa on asetettu noin 300 henkilöä.

Tartuntojen määrä on lisääntynyt kuluvan viikon aikana Oulussa nopeammin kuin aiempina viikkoina ja ilmaantuvuus sekä Oulussa että muualla Pohjois-Pohjanmaalla on nousussa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuusi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Testaaminen on vilkastunut tällä viikolla Oulussa. Testaus toimii kaupungin mukaan sujuvasti ajanvarauksella. Lievilläkin oireilla on aina syytä hakeutua testiin. Testiin mentäessä ja sieltä palattaessa on käytettävä kasvomaskia. Koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

Oulun kaupungin näytteenottopaikat sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä, Oritkarin drive-in-testauspisteellä ja koronavastaanotoilla. Lisäksi näytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuolloissa. Asiasta löytyy lisätietoja Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Seuraavan kerran epidemiavaihetta arvioidaan alueellisen koordinaatioryhmän toimesta ensi tiistaina.