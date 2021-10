Turvakampus tulisi 15 hehtaarin alueelle Kaapelitien ja Ruskonseläntien risteyksen (kuvassa) läheisyyteen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ouluun on suunniteltu uutta turvakampusta noin kymmenen kilometrin päähän Oulun keskustasta Ruskonselälle. Senaatti-kiinteistöillä on jo suunnitteluvaraus 15 hehtaarin suuruiselle alueelle, jonne sijoittuisivat Oulun pääpoliisiasema, käräjäoikeuden istuntosali ja tutkintavankila.

Oululaiset valtuutetut jättivät viime viikolla valtuustoaloitteen uuden pääpoliisiaseman sijoituspaikasta. Aloitteen on tehnyt keskustan valtuutettu Lauri Nikula ja sen on hänen lisäkseen allekirjoittanut 22 valtuutettua. Mukana on edustajia seitsemästä eri puolueesta. Valtuutettujen mielestä poliisiaseman sijainti olisi liian syrjässä Oulun keskustasta. Lisäksi he kyseenalaistavat poliisilaitoksen, istuntosalin ja vankilan samaan paikkaan sijoittamisen hyödyt.