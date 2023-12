Presidentinvaalit 2024

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola vastaa kymmeneen kysymykseen Kalevan presidenttiehdokassarjassa.

Voiko ihmisiä missään tilanteessa jättää Venäjän vastaisella rajavyöhykkeelle oman onnensa nojaan?

– Kyllä joissakin tilanteissa niin on pakko tehdä. Pitää voida toimia valtion turvallisuuden nimissä. Kansainvälisoikeudellisesti se perustuu itsenäisen valtion suvereniteettiin. Meneillään on kansalliseen turvallisuuteen vaikuttava ongelma, koska kyseessä on Venäjän hallinnon päätös ja operaatio. Sen vuoksi ei saa olla sinisilmäinen. Muistamme, kuinka Venäjä on aiemmin jopa lennättänyt väkeä rajoille Afrikasta saakka 2015.