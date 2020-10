STT

Riitta Salinista tuli viisi viikkoa sitten onnellinen mummi. Kuva: Vesa Moilanen

Riitta Salinin urheilu-uran tähtihetki nähtiin vuonna 1974, kun hän kiiti Roomassa 400 metrin Euroopan mestariksi ME-ajalla 50,14.

– Itse juoksusta mieleeni on jäänyt ennen kaikkea minulle langetettu varaslähtö ja tietysti myös maaliintulon jälkeiset tunnelmat. Tuosta löytyy myös vuoden urheilukuvana palkittu otos. Olen siinä kädet kasvoilla ja hämmästyneenä siitä, mitä on tullut tehtyä. ME oli piste iin päälle.