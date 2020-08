Tanssija, esiintyjä, koreografi ja televisiopersoona Jorma Uotinen peruu syksylle suunnitellun juhlakiertueensa.

Uotinen juhlii tänä vuonna 50 vuotta kestänyttä taiteilijauraansa. Hän täytti 28. kesäkuuta 70 vuotta.

Kiertueen oli määrä käsittää 18 konserttia ympäri Suomen. Syynä kiertueen peruuntumiseen kerrotaan lehdistötiedotteessa olevan vallitseva koronatilanne.

– Ikäväähän tämä on, mutta olin kyllä jo henkisesti valmistautunut siihen, että näin saattaa tapahtua koronatilannetta seuratessani, Uotinen toteaa tiedotteessa.

– Tämän peruutustilanteen kanssa on nyt elettävä. Tilannehan on kaikkien esiintyjien kannalta sama, ja nyt on vain odotettava parempia aikoja.

Uotisen oli määrä esiintyä Madetojan salissa Oulussa 23. lokakuuta.

Lippurahojen palautusta koskevat ohjeet löytyvät lipunmyyjän nettisivuilta. Palautukset tulee hakea lokakuun loppuun mennessä.