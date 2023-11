Kauppakortteli Pekurin vessoihin ei enää marssita noin vain.

Kuluvan viikon tiistaista lähtien kaikkiin vessoihin on vaadittu ovikoodi. Viimeisimpänä lukkojen taakse päätyivät kakkoskerroksen hissien läheisyydessä sijaitsevat vessat.

Lukotuksen takana on tuttu syy: ilkivalta.

– Sitä on ollut aivan järjetön määrä. Paikkoja on hajotettu, jos ei ihan päivittäin, niin monta kertaa viikossa. Vaikka niitä kuinka siivottaisiin, ne ovat välillä hyvin siivottomat, kiinteistön omistavan Trevianin kiinteistönvarainhoitaja Jussi Mattila harmittelee.

Ilkivallassa vain mielikuvitus on ollut rajana. Vessapaperia on levitetty pitkin vessoja, käsipyyherullia revitty lattialle ja sermejä on hajotettu.

Jopa vessanpönttöjä on rikottu käyttökelvottomiksi.