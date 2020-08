Ajokokeiden suurin ruuhka on helpottamassa. Oulussa kokeeseen pääsee tällä hetkellä kahden viikon jonotuksella. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen MP-kauppiaat kritisoivat aiemmin tiedotteessaan kuljettajantutkintoja tarjoavaa Ajovarmaa sen palvelujen ruuhkautumisesta. Ajovarma hoitaa ainoana toimijana Suomessa ajokorttien lupahakemukset ja ajokoesuoritukset Traficomille, jonka kanssa sillä on sopimuspalvelu. Liikenneopetus ry on moottoripyöräalan edunvalvontajärjestön kanssa yhtä mieltä siitä, että Ajovarman palveluissa on pitkiä jonoja, eivätkä asiakkaat ole päässeet ajokokeeseen luvatussa ajassa.

Yhdeksi syyksi jonojen syntymiseen liikenneopettajat nimeävät vuoden 2018 ajokorttilain muutoksen, joka on johtanut siihen, että ajokokeeseen tullaan aiempaa heikommilla ajotaidoilla.