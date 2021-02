"No ekaksi harjoitustilojen puute ja toisekseen helvetin hyvienkin bändien on pirun vaikea päästä levyttään. Se on yleisin haitta Pohjois-Suomen bändeillä. Musta tuntuu, että etelästä tulevilla bändeillä on helpompi päästä levyttään kuin keikoille." – Antti Heinonen, Tiltti-yhtyeen basisti Hilse-lehdessä 1980.