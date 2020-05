Oulu

Maire Stenius ja Hilja Rantala mittailivat veden katkaisemaa Länsirannantietä Iijoella ja päättivät, että yli ei kannata yrittää. Kuva: Toivo Kiminki

Lämmin sää on sulattanut lunta kiihtyvää tahtia, mutta IIjokivarressa on tulvahuippu yhä edessä. Jongunjärven liepeillä Pudasjärvellä on teitä poikki, kertoo tulvamotissa asustavan Jongun kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Aimo Lehmikangas.

Lehmikankaan mukaan ainakin kaksi tietä on suljettu puomein: Länsirannantie ja Jaalangantie.