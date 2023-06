Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Turha sitä on kierrellä. ONS:n nuoren joukkueen alkukausi on ollut Kansallisessa Liigassa tuloksellisesti surkea.

Kymmenen ottelua, kymmenen tappiota ja maaliero 9–40.

Erityisesti päästettyjen maalien määrä on huolestuttava, mutta on syytä mainita, että esimerkiksi sarjan kärjessä viilettävä KuPS on iskenyt kahdessa ottelussa ONS:n verkkoon peräti 14 maalia.

ONS:n päävalmentaja Toni Koskisen mukaan tulokset eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea joukkueen peliesityksistä.

– Meillä on ollut myös epäonnea. Omia maaleja ja viime hetkien rankkareita.

– Se kertoo kuitenkin siitä, että emme ole tarpeeksi hyvässä kunnossa. Kipuilemme ehjän 90 minuutin esityksen kanssa.

Ennen juhannusta oululaisilla on kuitenkin mahdollisuus kaivattuun voittoon ja kurssin kääntämiseen, kun punaiset kohtaavat Suomen Cupin 4. kierroksen ottelussa Raatissa Tampereen Ilveksen.

Ilves kaatoi edellisellä kierroksella Naisten Ykkösessä pelaavan reservijoukkueensa 5–0. ONS puolestaan haki nihkeän alun jälkeen 5–1 voiton Liperistä Kolmosessa pelaavaa Ylämyllyn Yllätystä vastaan.

Toisin kuin Liigan kärjessä selvällä materiaalierolla porskuttavat KuPS, HJK ja Åland United, Ilves on realistisesti täysin voitettavissa oleva joukkue. Joukkueet kohtasivat kertaalleen toukokuun lopussa Tampereella. Kotijoukkue voitti tuolloin 3–1.

Puolustuksesta kärkeen nostettu Anna Olmala osui ottelussa kertaalleen entistä seuraansa vastaan. Sisko Heta Olmala on vielä peleistä sivussa, mutta ONS-taustaa omaa lisäksi Patricia Bohui sekä tälle kaudelle Tampereelle opiskelemaan muuttanut Inari Salo.

– Ilves on pelannut samalla tavalla jo vuosia. He antavat pallonhallinnan vastustajalle ja pelaavat yläalueen blokilla hyödyntäen nopeita laitapelaajiaan.

– Meidän pitää uskaltaa pelata rohkeasti, kun vastustaja antaa painetta.

Cupin otteluissa on tapana kierrättää pelaajia ja tarjota peliaikaa sitä vähemmän saaneille. Tässä voi samalla piillä myös oululaisten iskun paikka.

Joko nyt ONS?

Kaleva näyttää keskiviikkona tilaajilleen Naisten Suomen Cupin 4. kierroksen ottelun ONS–Ilves selostettuna monikameralähetyksenä.

Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Selostajana Juhopekka Pietilä ja kommentaattorina Ilkka Marttila.

Suora lähetys Raatista käynnistyy kello 18.15 ja ottelu vihelletään käyntiin kello 18.30.

Ottelusta tulee myöhemmin tallenne.